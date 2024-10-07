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"Метинвест" Ахметова признан одним из лучших работодателей Украины в металлургической отрасли

Фото: "Метинвест" Ахметов признан одним из лучших работодателей Украины в металлургической отрасли (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Группа "Метинвест" вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины. Компания стала лидером двух из трех номинаций в металлургической промышленности – "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейтинг лучших работодателей – это совместный проект NV и Odgers Berndtson, международной компании по поиску и оценке руководителей высочайшего уровня. Составители рейтинга выбрали 152 крупнейших компании по выручке и количеству работников и сегментировали их по отраслевым группам. Оценивались работодатели по трем номинациям: "Поддержка ветеранов и их семей", "Материальная и нематериальная мотивация персонала" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

"Признание "Метинвеста" лучшим работодателем в металлургической отрасли свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении. "Позаботьтесь о сотрудниках, и они позаботятся о компании" стало нашим принципом корпоративной жизни. А ветеранская программа - приоритет компании с начала вторжения. И эта отличие принадлежит каждому из наших сотрудников, которые на своем месте делают все возможное, чтобы облегчить ветеранам возвращение к социальной и профессиональной жизни", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Среди основных направлений работы "Метинвеста" с бывшими военными – психологическая реабилитация и дополнительное медицинское освидетельствование. Также действуют программы возвращения, содержания и адаптации, в частности, переквалификация и льготные условия для поступления в университет "Метинвест Политехника". Кроме того, планируется создание объединения и пространства для ветеранов. В компании учат команду, как принимать ветеранов, а руководителей – как предусмотреть конфликты в коллективе.

Для сотрудников и их семей в "Метинвесте" были разработаны программы, направленные на удовлетворение физиологических и эмоциональных потребностей - от предоставления гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощи до обеспечения временным жильем и переквалификации.

Как известно, группа "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 г. она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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МетинвестРинат Ахметов