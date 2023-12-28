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"Метинвест" Ахметова направил на помощь армии и украинцам уже почти 5 млрд гривен

Фото: "Метинвест" Ахметова направил на помощь армии и украинцам уже почти 5 млрд гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Металлургическая группа "Метинвест" отчиталась о социальных и милитарных усилиях. В частности, о более чем 2,5 млрд грн, направленных Силам обороны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, с начала вторжения компания приступила к выпуску стальных изделий для фронта. В частности, наладила технологию производства спецстали для бронепластин - главных составляющих бронежилетов. Изготовлено или закуплено 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок.

Сообщается, что броней от "Метинвеста" также оснастили 200 фронтовых автомобилей. А бойцов на фронте защищают более 330 специальных мобильных подземных укрытий-"криївок".

Кроме того, Метинвест изготовил и передал ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии - макетов гаубиц и радарных установок, а также несколько HIMARS. Они хранят настоящую технику и заставляют врага тратить дорогие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей.

В компании отмечают, что бронетехнику ВСУ от российских дронов на фронте защищают уже 32 "ловца ланцетов" - инженерных изделий из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы.

"Свыше 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего для их заправки, 10 высокоскоростных катер, тыс. аптечек и турникетов", - перечисляют в компании прямую помощь войску.

Напомним, ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2023 года "Метинвест" перечислил более 11 млрд грн налогов и сборов в бюджет.

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МетинвестРинат АхметовВСУ