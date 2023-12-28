ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" Ахметова направил на помощь армии и украинцам уже почти 5 млрд гривен

Четверг 28 декабря 2023 16:11
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова направил на помощь армии и украинцам уже почти 5 млрд гривен Фото: "Метинвест" Ахметова направил на помощь армии и украинцам уже почти 5 млрд гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Металлургическая группа "Метинвест" отчиталась о социальных и милитарных усилиях. В частности, о более чем 2,5 млрд грн, направленных Силам обороны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, с начала вторжения компания приступила к выпуску стальных изделий для фронта. В частности, наладила технологию производства спецстали для бронепластин - главных составляющих бронежилетов. Изготовлено или закуплено 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок.

Сообщается, что броней от "Метинвеста" также оснастили 200 фронтовых автомобилей. А бойцов на фронте защищают более 330 специальных мобильных подземных укрытий-"криївок".

Кроме того, Метинвест изготовил и передал ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии - макетов гаубиц и радарных установок, а также несколько HIMARS. Они хранят настоящую технику и заставляют врага тратить дорогие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей.

В компании отмечают, что бронетехнику ВСУ от российских дронов на фронте защищают уже 32 "ловца ланцетов" - инженерных изделий из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы.

"Свыше 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего для их заправки, 10 высокоскоростных катер, тыс. аптечек и турникетов", - перечисляют в компании прямую помощь войску.

Напомним, ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2023 года "Метинвест" перечислил более 11 млрд грн налогов и сборов в бюджет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Ринат Ахметов ВСУ
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году