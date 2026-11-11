ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Метинвест" Ахметова среди лучших работодателей для женщин: глобальный рейтинг Forbes

14:41 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Березина
"Метинвест" Ахметова среди лучших работодателей для женщин: глобальный рейтинг Forbes "Метинвест" в топе лучших работодателей для женщин (фото: metinvestholding.com)
Додати як бажане джерело в Google

"Метинвест" вошел в мировой рейтинг лучших компаний для женщин 2026 года по версии американского Forbes. Он стал единственной украинской компанией из 400 участников списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.

Мировой рейтинг компаний для женщин

Свой рейтинг Forbes подготовил совместно с международной исследовательской компанией Statista. К исследованию привлекли около 120 тыс. женщин из более чем 36 стран мира, а в целом организаторы проанализировали более 800 тыс. единиц данных.

Участницы анонимно оценивали своих работодателей, а исследователи анализировали открытую информацию о компаниях. Среди ключевых критериев были опыт работниц, репутация работодателя, отношение к компании в обществе и представительство женщин в руководящих должностях.

"Метинвест" занял 361 место в глобальном рейтинге.

Для горно-металлургической отрасли такое признание имеет особое значение, поскольку это традиционно сфера с высокой долей мужчин из-за специфики производства и физических нагрузок.

Кем работают женщины в "Метинвесте"

В настоящее время около 30% работников "Метинвеста" - женщины.

Они работают:

  • электромонтерками;
  • машинистками огрудковщиков и земснарядов;
  • операторами кранов;
  • машинистками конвейеров;
  • водителями карьерной техники.

Читайте также: Без людей восстановление невозможно: в "Метинвесте" назвали ключевой вызов для металлургии

Компания также отмечает, что женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими, в том числе на фоне того, что около 8,5 тыс. работников "Метинвеста" служат в ВСУ.

Женщины занимают около четверти руководящих должностей среднего и высшего звеньев в компании.

В "Метинвесте" отмечают, что решения по найму, оплате труда и карьерному продвижению принимаются на основе профессиональных компетенций и результатов работы, независимо от пола.

Работницы также могут овладевать новыми профессиями, повышать квалификацию и получать техническое образование в "Метинвест Политехнике".

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, "Метинвест" неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Forbes Метинвест Ринат Ахметов Рейтинг Работа в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Аналитика
В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы