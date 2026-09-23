"Метинвест" Ахметова усилил "Азов" техникой на 16 млн грн в рамках "Стального фронта"

В нее вошли транспорт и спецтехника, наземный роботизированный комплекс, дроны, генераторы, средства связи и оборудование для автономной работы.

Мобильность и инженерное обеспечение

"Азов" получил три микроавтобуса и три грузовика. Среди специальной техники – КРАЗ-самосвал и пожарный КАМАЗ. Отдельно бригаде передали экскаватор стоимостью около 6 млн грн.

На позициях такая техника постоянно работает на перевозку людей и оборудования, подвоз необходимого имущества и инженерные работы. Экскаватор позволяет быстрее выполнять большие объемы земляных работ, а грузовой транспорт требуется для перемещения тяжелого оборудования и материалов.

"Метинвест" сейчас переживает один из самых плохих моментов в истории компании. Остановки предприятий в результате ударов врага, закрытые порты, потери и боль. Однако даже в такие моменты мы понимаем, что будущее Украины в большой степени зависит от Сил обороны и именно поэтому продолжаем системную поддержку", - сказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

По его словам, транспорт, НРК, дроны и другое оборудование сделают "Азов" сильнее и позволяют продлить асимметрично отвечать врагу и защищать Украину.

"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 12-й бригаде НГУ "Азов" технику и оборудование более чем на 16 млн грн (фото: steelfront.scm.com.ua)

Автономность и связь

Военные получили генераторы общей стоимостью около 2 млн грн, комплекты Starlink с зарядными станциями EcoFlow и Bluetti, радиостанции, планшеты и ноутбуки. Такое оборудование позволяет поддерживать связь и питание техники при отсутствии стабильного доступа к электросети.

В партию также вошли два квадрокоптера и наземный роботизированный комплекс "Тарган". Беспилотные и роботизированные системы позволяют выполнять часть задач дистанционно и уменьшать риски для военных.



"На пятом году великой войны мы чувствуем, что объемы волонтерской поддержки постепенно уменьшаются. В то же время, для нас особенно важно иметь партнеров, которые остаются рядом системно", - отметил представитель 12-й бригады НГУ "Азов".

Он подчеркнул, что "Метинвест" помогал "Азову" раньше и продолжает помогать сейчас, закрывая конкретные потребности подразделения – от транспорта и инженерной техники до связи, дронов и автономного питания.