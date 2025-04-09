"Метинвест" Ахметова начал завозить коксующийся уголь из США

Этот уголь поможет обеспечить устойчивую работу украинских металлургических комбинатов Группы после приостановки работы Покровской угольной группы. "Метинвест" в дальнейшем ожидает получать по одному кораблю с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно, что позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали".

"Несмотря на сверхсложные условия в украинской металлургии из-за продолжения вторжения агрессора, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для обеспечения работы отрасли. Поставки американского угля не только поддерживают производство стали на наших предприятиях в Каменском и Запорожье, но и обеспечивают работой десятки тысяч сотрудников и подрядчиков, сферу логистики, железную дорогу, налоговые поступления в бюджет Украины и значительную часть украинского валютного экспорта. Несмотря на то, что импортный коксующийся уголь дороже украинского из-за логистики, это важный шаг, чтобы помочь экономике Украины", - отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Метинвест" приостановил работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью для сотрудников. Покровская угольная группа является единственным производителем коксующегося угля в Украине, необходимого для работы металлургических предприятий. Угольное предприятие обеспечивало значительную долю коксующегося угля для собственного потребления "Метинвеста", а также поставляло значительные объемы потребителям как в Украине, так и за ее пределами.

После приостановки работы актива "Метинвест" перешел на альтернативные источники коксующегося угля. Среди введенных мер - использование накопленных запасов, дополнительные поставки коксующихся углей и кокса со стороны, а также увеличение поставок из UCC.

"Производство металлургического угля уже играет важную роль в содействии экономическому росту и развитию инфраструктуры в самих Соединенных Штатах. Учитывая недавние события, украинские предприятия Группы "Метинвест" нуждаются в стабильных и надежных поставках коксующегося угля для поддержания непрерывного производства стали. Мы полностью поддерживаем "Метинвест" и стремимся внести вклад в обеспечение экономической стабильности и устойчивости Украины путем регулярных поставок угля, что позволит сохранить бесперебойное производство стали в стране", - отметил генеральный директор United Coal Company Джон Шродер.

United Coal Company - производитель металлургического угля, работающий в Аппалачском регионе США. Компания, основанная в 2004 году, была приобретена Группой "Метинвест" в апреле 2009 года.