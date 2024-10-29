"Метинвест" Ахметова с начала года заплатил в бюджеты уже более 15 млрд гривен налогов

Наибольшие по объему отчислений – плата за пользование недрами, возросшая в 2,8 раза против такого же периода прошлого года – до 4,2 млрд грн. Также "Метинвест" увеличил уплату единого социального взноса на 16% до 2,8 млрд грн. Кроме того, бюджет получил 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели трех первых кварталов 2023 года.

Плата за землю в январе-сентябре 2024 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 948 млн грн, а экологический налог - на 21%, до 543 млн грн. В то же время выплаты налога на прибыль сократились на 32%, до 1,9 млрд. грн.

"В условиях войны уплата налогов критически важна для поддержки украинской экономики. Главная задача нашей компании — усиливать обороноспособность страны всеми доступными способами: быть надежным работодателем, инвестором, производителем стальной продукции для фронта, поставщиком амуниции и техники для ВСУ. Только совместными усилиями мы сможем создать прочную основу для победы Украины и обеспечить мирное будущее для украинцев", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также, с начала полномасштабного вторжения, Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд. грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".