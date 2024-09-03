"Метинвест" Ахметова построил для ВСУ первый в Украине стальной подземный госпиталь

Стальной госпиталь обеспечивает реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. И все это происходит вблизи линии фронта в безопасных для медиков и пациентов условиях.

Базой для госпиталя стали стальные бункеры-"крыивки", которые разработал "Метинвест", модернизированные и конструктивно измененные в соответствии с потребностями военных медиков. Укомплектованность госпиталя соответствует уровню полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) в соответствии со стандартами НАТО. Инвестиции "Метинвеста" в строительство стального подземного госпиталя и его комплектацию оборудованием составляют более 20 млн. грн.

"Медицинский госпиталь на глубине многих метров под землей - самый амбициозный и сложный проект, который нам приходилось реализовать с начала полномасштабного вторжения. Но в вопросе спасения жизней украинских защитников важна каждая минута. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы не упустить это драгоценное время. у наших врачей было все необходимое для своевременного и эффективного оказания помощи", - говорит операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

"Метинвест" укомплектовал госпиталь кислородными концентраторами, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, операционным оборудованием и освещением, стерилизаторами, системами обогрева пациента, медицинской мебелью и т.п. на общую сумму более 7 млн грн.

"Этот подземный госпиталь - лучший из имеющихся стабилизационных пунктов. Он позволит оказывать медицинскую помощь более 100 пациентам в сутки, спасая сотни жизней наших героев. Надеюсь, что количество таких объектов будет расти", - отметил и.о. командира Медицинских сил "Восход" Роман Кузев.

Госпиталь спроектирован на базе шести стальных бункеров увеличенного размера и оборудован системами вентиляции, водоснабжения, водоотвода и энергообеспечения. Также он дополнительно оборудован системами РЭБ высокой мощности и альтернативными источниками питания.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 млрд грн, из которых 4 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Компания производит множество изделий, которые передают для нужд армии. Кроме бункеров-"крыивок", среди них – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, "ловцы ланцетов", пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.