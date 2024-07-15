"Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 млрд гривен налогов

Наибольшая по объему отчислений - возросшая более чем втрое плата за пользование недрами до 2,9 млрд грн. На втором месте — единый социальный взнос в размере 1,8 млрд. грн., который увеличился на 19%. Замыкает тройку наибольших выплат – 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

Также украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

"За время войны "Метинвест" преодолел много вызовов. Наши усилия по перестройке бизнеса дали свои результаты — налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают предприятия компании. Мы направляем значительные ресурсы на помощь армии и мирному населению, продолжаем строить планы на мирное будущее и готовы участвовать в послевоенном возрождении страны", – говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, "Метинвест" Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5—20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации.

Кроме того компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.