"Метинвест" Ахметова получил государственную награду за развитие профессионального образования в Украине

На нем педагоги, представители власти, правительства и бизнеса обсудили создание, обновление и совершенствование стандартов профессионального образования, и интеграцию национальной системы квалификаций с европейскими стандартами.

Сейчас уже 18 предприятий "Метинвеста" получили статус квалификационных центров: такие центры подтверждают уровень знаний, навыков и компетенций работников, которые хотят получить или подтвердить свою квалификацию. Это позволяет получить квалификацию на основе неформально полученных знаний и навыков, без необходимости в формальном обучении - просто пройдя оценку в квалификационных центрах.

Также в "Метинвесте" расширен перечень профессий, по которым можно присваивать или подтверждать квалификации через квалификационные центры, и ведется работа над разработкой профессиональных стандартов: для повышения эффективности обучения сотрудников постоянно обновляются или создаются квалификационные требования к основным рабочим профессиям.

Всего квалификационные центры "Метинвеста" пересмотрели 22 профессиональных стандарта, а 1,7 тысячи сотрудников промышленных предприятий компании прошли переквалификацию.

"Это действительно важная награда для "Метинвеста". Ведь война не только сократила количество наших сотрудников почти вдвое, но и сделала адаптивность главным принципом настоящего. Благодаря работе наших квалификационных центров женщины переучиваются на машинистов, мужчины получают по несколько квалификаций, чтобы иметь возможность заменить тех, кто ушел на фронт. А ветераны, возвращающиеся с войны, могут пройти переквалификацию и получить новую специальность. Наша работа по развитию системы профессиональной подготовки - один из определяющих факторов, который помогает обеспечивать производство и поддерживать экономику Украины даже во время войны", - отметил директор Департамента корпоративных коммуникаций группы "Метинвест" Олег Давыденко.

Как известно, "Метинвест" Ахметова инвестировал почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество, и найти будущих работников, а также - чтобы поддержать фундаментальную науку.

Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, которые дают возможность работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета.