"Метинвест" Ахметова в апреле повысил зарплаты работников до 20%

В то же время, оклады линейных руководителей и административно-управленческого персонала промышленных и сервисных предприятий "Метинвеста" вырастут в среднем на 10%.

Решение о повышении приняли несмотря на сложную финансовую ситуацию: в 2024 году чистый убыток "Метинвеста" вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, до $1,152 млрд. В связи с приближением фронта и угрозой для жизни сотрудников Метинвест приостановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.

"Мы хорошо понимаем, как важно сегодня иметь финансовую стабильность. Несмотря на войну, сложную ситуацию на рынках сбыта и рост расходов, мы решили повысить зарплаты сотрудникам. Это непростое решение, но мы сознательно берем на себя эту нагрузку, потому что ценим наших людей и их вклад в общее дело. Метинвест и в дальнейшем будет заботиться о социальной поддержке своей команды", - сказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в мае 2024 года "Метинвест" в среднем на 15% повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий, а в сентябре 2024 года - административно-управленческому персоналу производственных и сервисных активов.

Ранее компанию "Метинвест" Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.