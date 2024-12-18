"Метинвест" Ахметова инвестировал почти 600 млн в развитие образования в Украине

К реформе высшего образования присоединились IT-компании SoftServe, GlobalLogic, Genesis, и крупнейшие энерго- и металлургические холдинги Рината Ахметова ДТЭК и Метинвест, пишет Forbes Ukraine.

Ассортимент помощи бизнесов разный - от стипендий студентам и преподавателям и обновления учебных программ, до обустройства лабораторий и вплоть до построения университетов и институтов.

Так, в марте 2021-го Метинвест объявил, что построит собственный технический университет.

"Приток сильных инженеров сократился. Из страны начали массово выезжать люди с хорошими мозгами", - пояснил CEO холдинга Юрий Рыженков в 2021-м.

Общие инвестиции компании в университет составили более полумиллиарда гривен. Из них 290 млн грн - в разработку и строительство учебного корпуса в Мариуполе.

Корпус в Мариуполе уже начали строить, когда началась война. Война и оккупация города внесли коррективы, но не остановили проект.

"Невозможно разрушить нашу мечту", - говорит ректор университета Александр Поважный. В сентябре 2022-го университет начал работать в Запорожье.

От собственного корпуса отказались, зато организовали научные лаборатории - на предприятиях холдинга не только в Запорожье, но и в Кривом Роге и Каменском. Часть занятий проходит в помещениях холдинга в Киеве.

"Метинвест Политехника" выпускает бакалавров, магистров и даже имеет собственную аспирантуру. В ней учат не только металлургов, горняков, но и программистов и бизнес-аналитиков - всего 34 образовательные программы. С 2022 года студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как офлайн, так и онлайн.

Университет имеет краткосрочные курсы повышения квалификации, которые закончили примерно 700 человек. Из достижений - выпускниками заведения в этом году стали первые 143 магистра, большинство из которых - сотрудники предприятий холдинга.

"Цель - чтобы студент, окончивший наш университет, был готов с первого дня работать на конкретном предприятии, имея практические навыки", - объясняет Поважный. Учебные программы вводят и корректируют в соответствии с запросом бизнеса.

Чтобы лучше чувствовать потребности бизнеса, "Метинвест Политехника" создала для семи учебных направлений академические советы. Это металлургия, горное дело, безопасность труда, технологии защиты окружающей среды, автоматизация производства и программного обеспечения, а также бизнес-аналитика и управление бизнес-процессами.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.