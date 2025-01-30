ua en ru
Чт, 30 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Метинвест" Ахметова в 2024 году заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов

Четверг 30 января 2025 13:23
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова в 2024 году заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов Фото: "Метинвест" Ахметова в 2024 году заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, группа "Метинвест" в 2024 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% против 2023 года - до 19,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Самая большая по объему отчислений - плата за пользование недрами: она выросла более чем вдвое, до 5 млрд грн. На втором месте - единый социальный взнос (3,7 млрд грн). На третьем - 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году уплатили 2,6 млрд грн налога на прибыль, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Плата за землю выросла на 6% по сравнению с показателями прошлого года, до 1,3 млрд грн, а экологический налог - на 18%, до 717 млн грн.

"Война повышает уровень ответственности бизнеса - перед армией, экономикой и каждым украинцем. Несмотря на все вызовы, мы не только сохранили стабильность, но и смогли достичь уровня уплаты налогов 2022 года, когда имели определенный довоенный запас прочности. Это свидетельствует о нашем умении адаптироваться и находить новые возможности. Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков и частных доноров ВСУ, и мы продолжаем поддерживать страну в эти трудные времена", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов, а в 2022 году - 20,5 млрд грн.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
DAILY
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине