"Метинвест" Ахметова в 2024 году заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, группа "Метинвест" в 2024 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% против 2023 года - до 19,8 млрд гривен.

Самая большая по объему отчислений - плата за пользование недрами: она выросла более чем вдвое, до 5 млрд грн. На втором месте - единый социальный взнос (3,7 млрд грн). На третьем - 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году уплатили 2,6 млрд грн налога на прибыль, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Плата за землю выросла на 6% по сравнению с показателями прошлого года, до 1,3 млрд грн, а экологический налог - на 18%, до 717 млн грн.

"Война повышает уровень ответственности бизнеса - перед армией, экономикой и каждым украинцем. Несмотря на все вызовы, мы не только сохранили стабильность, но и смогли достичь уровня уплаты налогов 2022 года, когда имели определенный довоенный запас прочности. Это свидетельствует о нашем умении адаптироваться и находить новые возможности. Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков и частных доноров ВСУ, и мы продолжаем поддерживать страну в эти трудные времена", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов, а в 2022 году - 20,5 млрд грн.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".