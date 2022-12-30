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"Метинвест" за 10 месяцев войны направил на нужды ВСУ 1,5 млрд гривен

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Пятница 30 декабря 2022 22:33
"Метинвест" за 10 месяцев войны направил на нужды ВСУ 1,5 млрд гривен Фото: "Метинвест" за 10 месяцев войны направил на нужды ВСУ 1,5 млрд гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За 10 месяцев войны компания "Метинвест" направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд грн. Из них 1,5 млрд грн - средства, которые были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Метинвест прилагает все усилия, чтобы приблизить победу Украины. Наши предприятия, насколько это возможно, продолжают производить продукцию для обороны и восстановления инфраструктуры страны, сохранять рабочие места и платить налоги. В рамках "Стального фронта" Рината Ахметова мы обеспечиваем амуницией и металлическими изделиями" нашу армию, а гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" занимается продуктами и предметами первой потребности для украинцев", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Так, в рамках "Стального фронта" компания наладила системную поставку на фронт бронежилетов (их отправили уже 150 тысяч). Также бойцы получили 69 специальных мобильных укрытий из волнистой стали и 25 тысяч касок и шлемов.

Кроме этого, компания Метинвест-СМЦ поставляет горячекатаный лист для изготовления элементов жесткой защиты техники.

Также компания уже передала бойцам около 1 700 тепловизоров, 1 000 дронов, 315 автомобилей, в том числе "быстрых", и 1 млн литров горючего для машин. Спасать жизнь раненых бойцов помогает более 31 тысячи кровоостанавливающих турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

Чтобы пережить сложную зиму, "Метинвест" заранее позаботился о средствах обогрева для военнослужащих и мирных жителей: собственными силами и в сотрудничестве с партнерами компания изготовила 2500 полевых печей, а также передает уголь и древесину.

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Метинвест ВСУ
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