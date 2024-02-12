Метеоролог, жокей и другие: в центре занятости рассказали о необычных вакансиях для украинцев

Как отмечается, более 40 тысяч вакансий на портале - из базы данных Государственной службы занятости. В основном - это привычные и традиционные для украинцев профессии: продавец, офис-менеджер, бухгалтер, повар, учитель, врач, грузчик, водитель, электрик.

Однако среди них встречаются и "предложения с изюминкой".

Это, в частности, позиции метеоролога, гончара, купажника чая, жокея, сборщика часов, отметчика термометров.

Из творческих выделяются такие, как: ведущий дискотеки, репетитор по вокалу, художник-бутафор, реставратор памятников архитектуры, дизайнер упаковки и т.д.

Как отметили в службе занятости, находить таких специалистов на нужды работодателей не всегда просто, но интересно.

В качестве примера там привели одну из таких нетипичных вакансий, которую удалось трудоустроить специалистам Львовской областной службы занятости, а именно гидрогеологу от ООО "Трускавецкие минеральные воды".

"Рекрутер службы занятости проработала базу резюме и остановилась на кандидатуре Марьяны Беликовой, ведь у женщины был опыт работы геолога в нефтедобывающей промышленности. Во время собеседования безработная убедила руководителя предприятия в собственном профессионализме и способности быстро учиться. Результатом стало приглашение Марьяны на работу. И таких историй очень много", - рассказали в службе.

Также отмечается, что вакансии, с которыми специалисты службы начинают работать, проходят тщательную проверку на предмет соответствия их содержанию требованиям действующего законодательства. Если в тексте предложения становятся заметны признаки дискриминации по возрасту, полу, расе и другим признакам и убеждениям, они возвращаются на доработку.