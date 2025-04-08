Металлургия обеспечила более 7% ВВП Украины в прошлом году, - исследование

"В 2024 году доля ГМК в экономике увеличилась за счет роста производства стали (+21,5%) и железной руды (+55,2%). Стабильная работа "морского коридора" сделала возможным экспорт из черноморских портов Украины, что определило положительную динамику выпуска в металлургической отрасли", - говорится в исследовании.

ГМК Украины постепенно возвращает позиции глобального игрока после восстановления экспорта из черноморских портов: в 2024 году Украина заняла 3-е место в мире среди крупнейших экспортеров чугуна, и вернулась в ТОП-5 крупнейших экспортеров железной руды.

"ГМК обеспечил 18,3% общих капитальных инвестиций в украинскую промышленность в 2024 году, а сумма капинвестиций на 8,3% выше, чем в 2023 году. Большинство компаний заморозили крупные инвестиционные проекты, связанные с развитием производства, из-за войны. Но их возобновят как только война закончится и металлургический сектор станет двигателем промышленного развития", - указывают аналитики.

Во время войны металлургические компании продолжают поддерживать возможности государственного бюджета по финансированию обороны и социальных нужд. В 2024 году крупнейшие металлургические компании отрасли ("Метинвест", АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) суммарно уплатили почти миллиард долларов налоговых платежей. Успешная работа металлургических предприятий критически важна для областных и местных бюджетов с точки зрения поступления налогов, подчеркнули в GMK Center.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзалізниці", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.