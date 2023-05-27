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Металлургия нуждается в протекционизме со стороны государства, в том числе в обеспечении ломом, - УСПП

Фото: металлургия нуждается в протекционизме со стороны государства, в том числе в обеспечении ломом (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Металлолом - стратегическое для металлургии сырье, государство должно принять меры для того, чтобы стимулировать его переработку внутри страны, и прежде всего обеспечить потребности собственных предприятий. Экспорт лома возможен только в случае возникновения профицита сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Вопрос металлолома всегда был у нас актуальным. Очень важно, чтобы правительство Украины системно и профессионально работало над обеспечением металлоломом горно-металлургического комплекса Украины. И здесь необходимо, чтобы был четкий расчет баланса наличия металлолома в Украине", - подчеркнул Кинах.

По его словам, даже в случае, когда на внутреннем рынке будет наблюдаться профицит сырья, следует не экспортировать металлолом, а стимулировать его переработку внутри страны.

"Сейчас в Украине значительные масштабы как морального, так и физического износа активов, плюс агрессор нанес беспрецедентные повреждения инфраструктуры, что также является, скажем так, источником для металлолома - но все эти факторы необходимо объединять в конкретные системные действия для развития переработки металлолома в Украине", - подчеркнул эксперт.

Он убежден: власти должны четко рассчитывать баланс потребностей металлургии и формировать прозрачные правила, к примеру - квотировать экспорт, если это не противоречит интересам национальной металлургии.

"У нас, к сожалению, дефицит четкой, сбалансированной политики в контексте сбора и переработки металлолома, четкого понимания баланса потребностей, а также правил, определяющих квотирование экспорта в случае профицита сырья. Но это должно рассматриваться, еще раз подчеркиваю, в контексте государственного протекционизма и поддержки национальной металлургии", - резюмировал Кинах.

Как известно, Украина в первом квартале года столкнулась с рекордным ростом экспорта лома: объемы вывоза сырья выросли в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

В то же время стало известно, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, из-за чего Украина потеряла на экспортном мгновении более 350 миллионов. Схемами, которые покрывались украинскими таможенниками, заинтересовались ГБР.

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экспорт металлолома