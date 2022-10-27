Металлурги призвали "Укрэнерго" не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии

Металлурги указывают: согласно расчетам "Укрэнерго", рост тарифа на диспетчеризацию вызван в первую очередь приобретением вспомогательных услуг – при этом стоимость этих услуг растет с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн, то есть на +296% .

"В соответствии с обоснованием, это произошло из-за роста стоимости резерва замещения (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. (+87%) за декабрь 2022 г. Но такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения объемов потребления (упало из-за войны войны)", - подчеркивают металлурги.

В объединении указывают: фактические расходы на приобретение вспомогательных услуг в 2021 г. составили примерно 5,4 млрд грн – это на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год.

"Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд грн. Эти средства можно было бы направить для покрытия всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. Учитывая фактический объем потребления вспомогательных услуг и учитывая остаток средств предыдущих лет, ОП "Укрметаллургпром" просит не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии и сохранить тариф на уровне 62,13 грн/МВт.ч", - отметили в "Укрметаллургпроме".

Там также отметили, что рост тарифа почти на 300% будет стоить металлургической отрасли дополнительно свыше 1,8 млрд грн. В условиях войны и падения экспорта металлургической продукции более чем на 70% это приведет к дальнейшему падению производства и риску потери стратегически важной отрасли.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил: вместо повышения тарифов, Укрэнерго следует сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.