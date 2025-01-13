Металлурги призвали премьер-министра не допустить повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое подписали "АрселорМиталл" (АМКР), Ингулецкий, Северный, Полтавский, Еристовский и Центральный ГОКи, ЧАО "Сухая балка" и "Запорожсталь".

Отмечается, что УЗ имеет все возможности сохранить текущий уровень тарифов на грузовые перевозки за счет оптимизации расходов и восстановления грузовой базы, и при этом остаться прибыльной.

Зато бизнес находится в крайне кризисном состоянии, поэтому следствием повышения тарифов станет закрытие предприятий и сокращение объемов производства.

"По имеющейся информации, 28 ноября 2024 года состоялась встреча Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы с руководством УЗ, где было принято решение подготовить проект приказа о повышении грузового тарифа на 37%, что эквивалентно увеличению тарифной нагрузки на бизнес в +26 миллиардов гривен в год. Такое повышение нанесет сильный удар по национальной экономике и обороноспособности Украины. В нынешних условиях этот шаг выглядит неоправданным и катастрофическим для промышленных предприятий Украины, которые уже находятся на грани выживания из-за энергетического кризиса, кадровых трудностей, высоких производственных затрат и последствий военных действий", - сказано в письме.

Металлурги напомнили, что за 9 месяцев прошлого года УЗ получила прибыль в размере 1,6 млрд гривен, а за аналогичный период 2023 - 8.2 млрд гривен. Это свидетельствует о том, что расходы компании растут быстрее доходов на фоне благоприятных внешних обстоятельств (восстановление судоходства из портов Украины), что является тревожным сигналом и требует срочного пересмотра расходной политики.

"Последствия для экономики в случае повышения железнодорожных тарифов будут очень негативные: дальнейшее сокращение производства и остановка предприятий, массовые увольнения работников и рост социальной напряженности в регионах. Также это приведет к сокращению валютной выручки, усложнит обеспечение обороноспособности Украины и уменьшит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджеты прифронтовых регионов", - отмечается в письме.

В то же время, негативными будут последствия и для Укрзализныци, ведь очередной рост тарифов приведет к сокращению производства в отраслях, формирующих основу грузовой и доходной базы УЗ (ГМК, агропроизводители, строительство и производители стройматериалов).

"Если экспортеры металлургической и агропродукции потеряют свои позиции на экспортных рынках или переориентируют логистику на автотранспорт, УЗ безвозвратно потеряет десятки миллиардов гривен, для компенсации которых она не найдет другого источника финансирования, кроме Госбюджета (который также потеряет поступления из-за сокращения производства)", - отметили металлурги.

Представители предприятий акцентировали, что повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в нынешних условиях недопустимо, и призвали премьера удержать тариф, а также пересмотреть плановые документы правительства и не допустить утверждения финансового плана УЗ на 2025 год, который будет содержать чрезмерные расходы и повышение тарифов на грузовые перевозки для промышленности. Также, по убеждению металлургов, необходимо ввести мораторий на рост грузовых железнодорожных тарифов до конца 2025 года и оптимизировать расходы УЗ.

"Надеемся, что правительство Украины пересмотрит решение о повышении тарифов и поддержит более сбалансированный подход, который будет способствовать сохранению конкурентоспособности украинской горно-металлургической отрасли, ее вклада в экономику и усилия страны в военное время, вместо того, чтобы наносить дополнительный ущерб промышленному сектору, национальной безопасности и экономической стабильности Украины", - резюмировали металлурги.