Металлурги призвали Кабмин отказаться от сокращения сроков возврата валютной выручки

"В настоящее время распространяется информация о разработке Кабмином совместно с НБУ нормативно-правового акта, которым будут сокращены сроки возврата валютной выручки со 180 дней до 90 дней. В текущих реалиях, учитывая новые более сложные и длительные цепи поставок, такое сокращение будет иметь негативное влияние на поставки за границу продукции горно-металлургического комплекса (далее ГМК). В настоящее время экспортные поставки составляют около 60%", - говорится в письме.

В федерации подчеркнули, что предприятия ГМК пострадали от захватнической войны россии, потеряли значительные производственные мощности и возможность быстро экспортировать свою продукцию иностранным контрагентам.

"Иностранные партнеры рассматривают Украину, как территорию с повышенными рисками, и поэтому покупают украинскую металлургическую продукцию на условиях отсрочки платежа (+1-2 месяца с момента поставки). Учитывая новые пути поставки, которые более длительны и более финансово затратны, украинские производители должны обеспечить наличие готовой продукции на складах в Европе как гарантию, что контракты не будут нарушены.Сейчас ориентировочный срок поставки продукции, при отсутствии форс-мажоров, составляет 4-6 месяцев.С учетом отсрочки платежа цикл обращения средств составляет 6-8 месяцев, а в редких случаях 10-12 месяцев", - объяснили в ФМУ.

В таких обстоятельствах факт новой инициативы НБУ и КМУ может стать точкой невозврата для украинских производителей металлургической продукции, поскольку их вытеснят с традиционных экспортных рынков сбыта, подчеркнули в федерации.

"Это приведет к резкому уменьшению валютных поступлений в Украину, повлечет за собой уменьшение объемов производства и сокращение рабочих мест. Поэтому просим не принимать жесткие меры и дополнительные ограничения по срокам возврата валютной выручки. В то же время, смягчение этих ограничений значительно поддержит отечественных производителей горно-металлургического комплекса, что в перспективе позволит увеличить поступление валюты в Украину", - резюмировали в ФМУ.

Как известно, Кабмин и НБУ начали размышлять над сокращением сроков возврата валютной выручки после того, как появилась информация о злоупотреблении отдельных аграрных компаний, возящих зерно по-черному.

В то же время народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что такие радикальные и резкие решения убьют львиную часть порядочных украинских экспортеров, так что если правила нарушают несколько игроков, нужно наказывать их, а не весь рынок.