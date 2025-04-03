Металлурги под ударом. Что потеряет экономика Украины из-за пошлин Трампа

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Какие товары Украина поставляет в США

По данным Министерства экономики Украины, в 2024 году наша страна экспортировала в США товаров на общую сумму 874 млн долларов, при этом импорт составил 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, в прошлом году торговый дефицит Украины с США составил более 2,5 млрд долларов.

Доля США в структуре украинского экспорта - довольно незначительная, в 2024 году она составила лишь 2%. По информации вице-премьер-министра, министра экономики Юлия Свириденко, основными экспортными позициями Украины на американский рынок являются изделия из металла, а именно чугун (объем продаж в 2024 году - 363 млн долларов) и стальные трубы (112 млн долларов).

Реагируя на решение Трампа, Свириденко отметила, что к украинским товарам будет применяться универсальная (стандартная для всех стран) пошлина на уровне 10%.

"Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы - 31% или в ЕС - 20%, в отношении Украины нет", - добавила вице-премьер-министр. Согласно официальному указу президента США от 2 апреля 2025 года, который опубликован на сайте Белого дома, новая пошлина вступает в силу с 9 апреля.

Под ударом украинская металлургия

Как уже упоминалось, основная статья экспорта Украины в США - это металлопродукция, поэтому именно отечественная металлургия больше всего пострадает от введения дополнительных пошлин. В комментарии РБК-Украина аналитик GMK Center Андрей Глущенко пояснил, что Белый дом уже не первый раз наносит ощутимые удары по украинской металлургии. Предыдущие решения США имели еще большее влияние, чем тарифы, принятые 2 апреля.

Эксперт напомнил, что США уже давно применяют антидемпинговые пошлины практически на весь ассортимент стальной продукции, четыре из них были введены еще до 2001 года. Вашингтон не хочет отменять эти пошлины, из года в год их действие продлевается. Именно антидемпинговые меры США оказывают наибольшее негативное влияние на украинский экспорт.

Аналитик GMK Center добавил, что с 12 марта заработали отмененные Джо Байденом пошлины в размере 25% на украинскую сталь, что угрожает нашему экспорту бесшовных труб, объем поставок которых в США в 2024 году составил 113 млн долларов.

Фото: Выплавка стали на предприятии группы Metinvest "Запорожсталь" (Getty Images)

По словам Андрея Глущенко, сталь с пошлиной в 25% не подпадает под новый 10%-й тариф.

"Пошлины, введенные 2 апреля, не распространяются на продукцию, которая подпадает под секцию 232 (часть Закона о расширении торговли США, которая дает право президенту вводить импортные пошлины без одобрения Конгресса - ред.

Однако под новую универсальную пошлину попадает основная экспортная позиция Украины - это чугун. По информации Андрея Глущенко, в 2024 году в США было экспортировано 868 тысяч тонн украинского чугуна.

Эксперт отметил, что новые пошлины также получат конкуренты Украины на мировом рынке чугуна. Исключением разве что может стать Канада, но импорта от северного соседа не хватит для удовлетворения потребностей всего внутреннего рынка США. Другие возможные поставщики чугуна получили еще более высокие тарифы, чем Украина. Крупнейшими поставщиками чугуна на мировой рынок являются Китай (пошлина США в размере 34%), Индия (26%) и Германия (39%).

По словам эксперта, американским металлургам все равно нужен чугун и они продолжат его импортировать, даже по более высоким ценам. "Хотя в краткосрочном периоде реакция рынка может быть шоковой - импорт чугуна в США может и вовсе остановиться на один - полтора месяца", - добавил Андрей Глущенко.

В комментарии РБК-Украина заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская заявила, что такая политика США является очень болезненной для украинских металлургических компаний. "Из-за этого, некоторые компании могут даже выйти с американского рынка. В то же время переориентация на другие рынки тоже может быть проблемной, ведь на них может увеличиться количество участников и вырасти конкуренция из-за новых американских пошлин", - сказала она.

Фото: Украинская сталь не впервые попадает под политику протекционизма США (Getty Images)

В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что ситуация может ощутимо ухудшиться, если Брюссель повторит пример Вашингтона и не продолжит существующие, привилегированные условия для украинских товаров на рынке ЕС.

РБК-Украина обратилось за комментариями к компаниям, основным экспортерам металлопродукции - Interpipe и Metinvest - относительно влияния новых тарифов США на их бизнес. В Interpipe сообщили, что внимательно изучают принятые Белым домом документы, изменения в таможенное законодательство и дадут свою публичную оценку позже. Пресс-центр группы Metinvest также прокомментировал, что оценки давать еще рано.

"Стоит дождаться более детальной информации и реакции рынков. Единственное, что можем отметить судя по публичным заявлениям на данный момент, пошлины наложенные на украинскую продукцию не выше уровня наложенных на наших конкурентов по отрасли", - сообщили представители Metinvest в комментарии РБК-Украина.

Последствия для экономики в целом

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале 3 апреля написал, что значительного влияния на всю экономику Украины решение Трампа не будет иметь.

"Бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США", - написал он. Депутат добавил, что официальному Киеву не стоит отвечать Вашингтону зеркальными тарифами, ведь мы импортируем из США в 4 раза больше, чем получаем оттуда.

По словам Даниила Гетманцева, на что действительно стоит обратить внимание, так это на то, что глобальная торговая война будет очень влиять на ЕС. По его мнению, жесткая политика США будет усиливать протекционизм в Европе, страны которой будут поднимать пошлины на американские товары и заодно могут применить подобные меры и к Украине.

"Эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", - написал он, напомнив примеры блокирования или уменьшения квот со стороны ЕС поставок украинской агропродукции в 2024 году.

Фото: В прошлом году ЕС блокировал поставки украинской агропродукции (УНИАН)

Украина много импортирует из США продукции - это электроника, оружие, автомобили и запчасти к ним, сельскохозяйственная техника, одежда, обувь, станки и медицинское оборудование. Многие из этой продукции американские компании производят вне таможенной территории США, например, в Китае, Индии, Вьетнаме, странах ЕС, Бразилии и др. Например, в странах Азии производятся смартфоны iPhone, часть комбайнов John Deere производятся в Германии, Польша производит процессоры для американской компании Intel. Цепочки производства ведущих американских брендов разбросаны по всему миру. Это означает, что когда они будут импортировать составляющие или готовые изделия из других стран, они будут закладывать в цены товаров ставки пошлин, которые ввела администрация Трампа.

Президент США уже порекомендовал американским компаниям как не платить пошлины вообще - развернуть производство внутри страны. Однако это не быстрый процесс и поэтому компании продолжат значительную часть продукции импортировать по более высоким ценам и будут перекладывать эти расходы на конечного потребителя. То есть, если новые тарифы заработают в полную силу и их ставки не будут смягчены в результате переговоров, тогда для Украины в целом подорожает значительный ассортимент товаров, поставляемых из США.

Киев инициирует переговоры с США по тарифам

Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров готовит переговорную позицию, чтобы предложить США пересмотреть принятые для Украины пошлины. Она отметила, на сегодня пошлины Украины по отношению к товарам из США - достаточно низкие, а именно 10% на автомобили и 0% - на уголь и нефть.

Украина не имеет торговых преимуществ перед США как, например, Китай, ЕС или Вьетнам, о которых особенно упоминал Дональда Трамп во время своего выступления в "День освобождения Америки". Эти страны имеют существенный торговый профицит с США, чем сильно обеспокоено американское правительство. Таким образом, Украина имеет основания, чтобы предлагать США пересмотреть универсальную пошлину.

"Сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях - американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому, мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - отметила Юлия Свириденко.

Очевидно, не только Украина инициирует переговоры с командой Трампа, чтобы пересмотреть объявленные ставки тарифов. Многие страны запустят эти процессы и будут предлагать США что-то взамен того, чтобы смягчить пошлины и остаться на американском рынке. История с тарифами будет оставаться мощным рычагом влияния политики Белого дома.