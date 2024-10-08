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Металлурги в 2024 году нарастили производство на 28%

Фото: металлурги нарастили производство на 28% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В январе-сентябре 2024 года украинские металлургические предприятия увеличили выплавку стали на 28,2% до 5,884 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Производство чугуна с начала года также увеличилось на 21,9%, до 5,356 млн. тонн. В то же время объемы производства проката в январе-сентябре выросли на 22,7%, до 4,821 млн тонн.

Как известно, в 2024 году Украина вернула часть утраченных позиций на глобальном рынке железорудного сырья. За первые 8 месяцев года на экспорт было отправлено 23,3 млн. т сырья - это почти столько же, как за весь 2022 год, и существенно больше, чем в 2023-м. Нынешние темпы экспорта практически в 2 раза выше, чем в прошлом. За первые 8 месяцев 2024 экспортеры принесли в Украину уже более 2 млрд долларов валютной выручки.

Объем капитальных инвестиций в секторе "Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" также значительно возросло: по итогам 2023 года инвестиции составили почти 10 миллиардов гривен, что на 55,8% больше по сравнению с 2022 годом.

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Металлургпром