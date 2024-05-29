RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из металла "Азовстали": что известно про новый мост в Киеве, открытый Кличко

Фото: новый мост в Киеве, открытый Кличко, изготовили из металла Азовстали (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Новый пешеходно-велосипедный мост на Оболони, который в канун Дня Киева открыл мэр столицы Виталий Кличко, является своеобразным мемориалом расстрелянной оккупантами "Азовстали". Также он выполнен по уникальной технологии, не имеющей аналогов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вечерний Киев ".

Новый мост получил народное название "Волна Азовую", или "Волна Азовстали", поскольку металл, из которого изготовлены его конструкции стал последним, изготовленным на заводе "Азовсталь", до его уничтожения в 2022 году российскими захватчиками. Металл вывозился с завода, когда Мариуполь находился под вражескими обстрелами. По мнению многих украинцев, города стал своеобразным мемориалом легендарному меткомбинату и его героическим защитникам.

Новый пешеходный мост состоит из пяти волн, символизирующих динамику и движение реки Днепр – главной водной артерии столицы. Ширина моста составляет 4 метра, а его протяженность – 164 метра. Конструкция опирается на четыре опоры, две из которых расположены непосредственно в самом проливе.

Автором проекта стал архитектор Андрей Миргородский, известный также как создатель Стеклянного моста через Владимирский спуск. Строительство моста началось еще в 2020 году на средства украинских меценатов, однако процесс остановился из-за начала войны.

Около 300 тонн металла для моста было изготовлено на комбинате "Азовсталь" в преддверии полномасштабного вторжения РФ. Гигантские блоки запроектированы и изготовлены по специальной технологии, не имеющей аналогов в Украине. Вес одного блока составляет от 2 до 7 тонн.

Конструкция нового моста оснащена подсветкой LED и музыкальным сопровождением. Подсветка будет динамическая, стальная «волна» будет постоянно менять цвета. Кроме того, на мосту есть датчики движения, содержащие информацию о количестве людей на переправе. Когда показатель будет доходить до определенной отметки, на мосту будет включаться музыка.

Строительство завершено благодаря выделению целевых средств иностранными благотворителями. Среди меценатов проекта – Метрополия Большого Парижа (Франция) и Тайвань.

Рекреационная зона на Оболонском острове оборудована отдельными дорожками для пешеходов и велосипедистов. Есть широкая пляжная зона, а также спортивная зона и зоны для рыбалки и барбекю. Мост-волна обещает стать новой туристической изюминкой Киева, подчеркивается в публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал , что строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский возобновилось в 2023 году и осуществляется исключительно за счет целевых средств меценатов. Деньги из городского бюджета не привлекались, подчеркнул Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
містВиталий Кличко