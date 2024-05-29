Из металла "Азовстали": что известно про новый мост в Киеве, открытый Кличко

Новый мост получил народное название "Волна Азовую", или "Волна Азовстали", поскольку металл, из которого изготовлены его конструкции стал последним, изготовленным на заводе "Азовсталь", до его уничтожения в 2022 году российскими захватчиками. Металл вывозился с завода, когда Мариуполь находился под вражескими обстрелами. По мнению многих украинцев, города стал своеобразным мемориалом легендарному меткомбинату и его героическим защитникам.

Новый пешеходный мост состоит из пяти волн, символизирующих динамику и движение реки Днепр – главной водной артерии столицы. Ширина моста составляет 4 метра, а его протяженность – 164 метра. Конструкция опирается на четыре опоры, две из которых расположены непосредственно в самом проливе.

Автором проекта стал архитектор Андрей Миргородский, известный также как создатель Стеклянного моста через Владимирский спуск. Строительство моста началось еще в 2020 году на средства украинских меценатов, однако процесс остановился из-за начала войны.

Около 300 тонн металла для моста было изготовлено на комбинате "Азовсталь" в преддверии полномасштабного вторжения РФ. Гигантские блоки запроектированы и изготовлены по специальной технологии, не имеющей аналогов в Украине. Вес одного блока составляет от 2 до 7 тонн.

Конструкция нового моста оснащена подсветкой LED и музыкальным сопровождением. Подсветка будет динамическая, стальная «волна» будет постоянно менять цвета. Кроме того, на мосту есть датчики движения, содержащие информацию о количестве людей на переправе. Когда показатель будет доходить до определенной отметки, на мосту будет включаться музыка.

Строительство завершено благодаря выделению целевых средств иностранными благотворителями. Среди меценатов проекта – Метрополия Большого Парижа (Франция) и Тайвань.

Рекреационная зона на Оболонском острове оборудована отдельными дорожками для пешеходов и велосипедистов. Есть широкая пляжная зона, а также спортивная зона и зоны для рыбалки и барбекю. Мост-волна обещает стать новой туристической изюминкой Киева, подчеркивается в публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал , что строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский возобновилось в 2023 году и осуществляется исключительно за счет целевых средств меценатов. Деньги из городского бюджета не привлекались, подчеркнул Кличко.