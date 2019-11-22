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Металургійні гіганти скорочують обсяги виробництва і звільняють співробітників

Новини » Економіка     22.11.2019 - 12:57
Металургійні гіганти скорочують обсяги виробництва і звільняють співробітників
Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

Експерт проаналізував світову мапу виробників гірничо-металургійного комплексу

Через різке падіння попиту на металургійну продукцію металургійні гіганти світу істотно скорочують обсяги виробництва і масово звільняють співробітників. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає РБК-Україна.

Аналізуючи світову мапу виробників гірничо-металургійного комплексу, Біленький навів як приклад "АрселорМіттал", який закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці та звільняє близько двох тисяч людей.

"Американська US Still теж 1800 осіб скорочує. "Тіссен Круп", найбільший німецький концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч осіб. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч осіб. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компаній намагається, щоб світова криза мінімально торкнувся людей", – зазначив Біленький.

За його даними, за останні два роки зарплати в галузі зросли більш ніж на третину. На сьогодні середня зарплата - близько 19 тисяч гривень. Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже сильно уповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя, розповів Біленький.

Незважаючи на складну ситуацію на світових ринках, він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі, щоб не призвести до зупинки виробництва і згортання всіх програм з модернізації підприємств.

"Ми дуже часто зустрічаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроектів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. В основному складається враження, що влада хоче якомога більше зібрати якихось віртуальних платежів у бюджет, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо зупиняться підприємства. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", – підкреслив Біленький.

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