Металурги виступають за продовження мита на експорт брухту

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Дія цього захисного заходу закінчується у вересні 2021 року

Українські металургійні підприємства виступають за продовження дії існуючого мита на експорт металобрухту в €58 за тонну.

Про це заявив Олександр Каленков, голова ВП "Укрметалургпром" в ході обговорення проекту Національної економічної стратегії - 2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури".

"Експортне мито на брухт принесло величезні кошти в бюджет. Надходження в держбюджет від реалізації металобрухту, який перероблено, стали в 8,5 разів більше, ніж надходження від експорту брухту. У вересні цього року експортне мито на брухт припиняє свою дію. Ми звертаємося до влади, щоб мито на брухт було збережено", - розповів Олександр Каленков.

Для продовження дії експортного мита необхідно внести зміни в чинне законодавство. Розмір (€58 за тонну) і термін дії мита на металобрухт (п'ять років) регулюються законом №1455-VIII "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку". Документ було підписано 12 липня 2016 року.

"Коли стало відомо про те, що Китай відновить експорт брухту, багато країн занепокоїлися можливим злетом ціни на брухт. Очікується, що Китай у цьому році імпортує до 10 млн т брухту, або близько 10% світової торгівлі. Тому діалог про введення обмежень експорту брухту ведеться не тільки в Україні", - зазначає Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center.

Нагадаємо, у грудні Росія на півроку ввела мито на експорт відходів і брухту чорних металів у розмірі 5%, але не менше €45/т. Це міра покликана запобігти зростання цін на будматеріали й металопрокат. Можливість введення аналогічних заходів розглядають і в ЄС.

Відзначимо, у 2020 році українські компанії скоротили експорт брухту на 15,1% - до 35,8 тис. т. У грошовому вираженні цей показник знизився на 19,4% - до $9,5 млн.