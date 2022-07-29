Металурги просять Зеленського про допомогу: "найважча криза за всю історію"

"Сьогодні ГМК переживає найтяжчий стан за всю історію незалежності України. Це спричинено високими логістичними витратами та стрімким зростанням тарифів на залізничні перевезення в Україні (+141% для руди/вугілля/коксу та +70% для чорних металів за останній рік), що роблять українську продукцію неконкурентоспроможною на міжнародному ринку. Тим часом ціни на продукцію ГМК у світі впали вже на третину і будуть знижуватися ще більше - що вводить український ГМК у найглибшу кризу за часів незалежності України", - наголошується у листі.

У "Укрметалургпромі" наголосили: підприємства ГМК наразі працюють у збиток і тільки заради того, щоб зберегти робочі місця. Але завантаженість металургійних комбінатів наразі - всього 15% від довоєнного рівня, а гірничо-збагачувальних комбінатів - на 25%. При тому, що ГМК є однією з ключових галузей економіки України.

"Галузь ГМК - це близько 10% ВВП України, 33% експорту України та ключове джерело валютної виручки - понад $22 млрд у 2021 р. На підприємствах ГМК зайнято понад 130 тис. осіб., а із суміжними галузями - близько 530 тис. робочих місць. Таким чином, підприємства ГМК та пов'язані з комплексом галузі забезпечують 9,4% фонду оплати праці в Україні", - вказують у "Укрметалургпромі".

В асоціації нагадали: ГМК - один із основних платників податків України: у 2021 р. податкові надходження від ГМК становили 95 млрд грн. Крім того, ГМК забезпечує 38% вантажоперевезень АТ "Укрзалізниця" та 37% у перевалці морських портів України, і споживає 19% електроенергії в Україні. Проте все це Україна може втратити - якщо держава не надасть галузі підтримку.

"Щоб уникнути катастрофічних наслідків кризи, потрібно реалізувати програму збереження виробничого потенціалу ГМК України у період війни. Вона має включати встановлення УЗ спецтарифів на перевезення сировини та готової продукції (-70% від поточного рівня) для металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, зниження вартості електроенергії для підприємств ГМК шляхом продажу електроенергії "Енергоатому" по спеціальній ціні, а також тимчасово, на період війни - скасування ренти для залізорудної сировини та, надалі, зниження ренти для руд заліза шляхом вирахування від китайського індексу (Platts 62% Fe) логістики до Китаю", - вказано у листі.

Серед стимулів, які держава може застосувати до ГМК - скасування екологічних податків (CO - назавжди, оскільки такого податку немає у країнах ЄС; за викиди СО2, інші викиди у повітря, воду, утворення та зберігання відходів - на період війни +6 міс.), встановлення 0% імпортних мит на товарно-матеріальні цінності, виробництва яких немає в Україні, а також заміну зарплатних податків та зборів (ПДФО, ЄСВ) на єдиний соціальний податок 10%.

"Крім того, вкрай важливо включити українську металопродукцію та залізорудну продукцію у програму з експорту товарів з українських морських портів, щоб реалізувати накопичені залишки на складах та дозавантажити українські підприємства ГМК. Також, для пришвидшеного післявоєнного відновлення, доцільно дозволити підприємствам ГМК користуватися перевагами індустріальних парків з наданням усіх доступних пільг, що передбачені законодавством України. Це дозволить зберегти виробничий потенціал ГМК, вже найближчим часом відновити виробництво мінімум до 50% від довоєнного рівня, та втримати багатотисячні трудові колективи", - резюмували металурги.

Нагадаємо, раніше роботу повністю або частково припинили також ГМК групи "Метінвест". Зараз в Україні майже не лишилося працюючих ГМК, а виробництво впало на 75-85%.

Раніше про кризу у секторі ГМК заявили провідні економісти України: вони заявили, що експорт металопродукції критично впав, і надалі це буде критично тиснути на макроекономічний стан України, курсову стабільність гривні та на рівень безробіття у країні.