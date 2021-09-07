У "Металісті" розповіли про хід реконструкції інфраструктури клубу

Зокрема, у фойє першого поверху прибудови вже укладається плитка для підлоги, робітники продовжують монтаж комунікацій та обробку. На 3-му поверсі підлогу застеляють новим ковроліном, а на 4-му - роботи поступово підходять до внутрішньої обробки приміщень.

Крім того, тривають ремонтні роботи в ложах SKYBOX стадіону "Металіст".

Біля трибун активно укладають нову плитку і демонтують чергову ділянку Старої бруківки. Також йде реконструкція комплексу полів Академії футболу"Металіст".

"На великому полі юні футболісти вже оцінили якість газону останнього покоління від фірми Desso Sports Systems. Також йдуть останні приготування перед запуском двох міні-футбольних майданчиків і проводиться укладання штучного покриття на верхніх полях", - зазначають у клубі.

Відзначається також, що клуб докладає всіх зусиль для того, щоб місто Харків в найближчому майбутньому провів матч за Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.