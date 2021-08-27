"Металіст" запропонував "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові

"Це прекрасна новина для всієї української футбольної громадськості, і нам дуже приємно, що доленосний матч з "Монако" відбувся на стадіоні "Металіст" за підтримки харківських уболівальників. Тому ми від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо "Шахтар" зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" - фартовий стадіон. Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять", - йдеться в заяві клубу.