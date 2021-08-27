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"Металіст" запропонував "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові

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Харьків, П'ятниця 27 серпня 2021 15:36
"Металіст" запропонував "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові Фото: "Металіст" запропонував "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові (shakhtar.com)
Автор: Наталія Гурковська

ФК "Металіст" привітав ФК "Шахтар" з виходом у груповий етап Ліги чемпіонів. Також керівництво клубу запропонувало "Шахтарю" грати єврокубкові матчі в Харкові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт футбольного клубу.

"Це прекрасна новина для всієї української футбольної громадськості, і нам дуже приємно, що доленосний матч з "Монако" відбувся на стадіоні "Металіст" за підтримки харківських уболівальників. Тому ми від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо "Шахтар" зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" - фартовий стадіон. Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять", - йдеться в заяві клубу.

Як повідомлялося, домашній матч "Шахтаря" проти "Монако" був перенесений з НСК "Олімпійський" на ОСК "Металіст" через святковий концерт до Дня Незалежності України в Києві.l

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