"Металлист" минимально одолел "Львов" в битве аутсайдеров Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Металлист" – "Львов" – 1:0

Гол: Прядун, 79

С первых минут обе команды оказались в борьбе на каждом клочке поля. При таком сценарии не должно удивлять, что первый кое-какой момент возник только после экватора тайма. Это Кузык решил нанести прямой удар со стандарта, но попал в стенку.

Первый же удар в створ ворот состоялся аж на 40-й минуте. В перспективной ситуации Панасенко решил пробить из-за пределов штрафной, проигнорировав партнеров. Риск себя не оправдал, поскольку кипер "Львова" легко поймал мяч.

На старте же второй половины свою возможность упустил Прядун. Форвард харьковчан уже даже обыграл вратаря после передачи Багачанского, но пробить с острого угла не решился. В свою очередь его передача партнеру назад оказалась безадресной.

Далее атакующая игра обеих команд снова разладилась. Дошло до того, что попытки футболистов пробить с неплохих позиций завершались вылетом мяча за боковые (!) линии. Не помогали и стандарты. Не то чтобы в обороне "Металлист" и "Львов" играли качественно. Просто в нападении некому было себя проявить.

В конце концов судьбу встречи решил один забитый мяч. На 79-й минуте харьковчане разогнали контратаку, на финише которой Наумец с правого фланга сделал поперечный пас. На левом углу штрафной зоны мяч принял Прядун и хладнокровно переиграл Рыбку – 1:0 в итоге.

Благодаря победе "Металлист" повысил шансы на сохранение прописки в УПЛ. Харьковчане имеют в активе 22 очка и опережают "Рух", оказавшийся на 15-й строчке, на один пункт. "Львов" – безнадежно последний (13 очков).