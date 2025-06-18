Meta меняет формат видео в Facebook: что исчезнет и как это повлияет на пользователей

Что изменится для пользователей

Если раньше пользователи выбирали между загрузкой обычного видео и созданием Reels, то теперь весь видеоконтент будет автоматически оформляться как Reels - без ограничений по длине и формату. Таким образом, исчезнет необходимость выбирать между двумя типами публикаций, а сам процесс загрузки станет проще.

Meta утверждает, что новый подход даст доступ к расширенным инструментам редактирования, а также позволит пользователям контролировать, кто может видеть их ролики.

Все новые видео будут публиковаться исключительно в виде Reels (gif: Meta)

Настройки приватности для Reels и обычных постов теперь будут объединены, но каждый пользователь по-прежнему сможет выбрать: показывать видео друзьям, узкому кругу или выставлять его публично для увеличения охвата.

Как часть обновления, вкладка "Видео" на Facebook будет переименована в Reels. Несмотря на это, соцсеть сохранит разнообразие форматов - от коротких до длинных видео и прямых эфиров. Алгоритмы рекомендаций останутся прежними и будут учитывать интересы каждого пользователя.

Как изменится формат видео (фото: Meta)

Что будет с уже опубликованными видео

Контент, загруженный ранее, останется на страницах пользователей и будет доступен для просмотра. Однако все новые видеозаписи, размещаемые в будущем, будут автоматически оформляться как Reels.

Meta отмечает, что изменения будут внедряться поэтапно - как для личных профилей, так и для бизнес-страниц по всему миру. Цель обновления - упростить процесс создания и просмотра видео, а также усилить вовлеченность аудитории в видеоконтент.