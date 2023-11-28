Цель России - разрушить ОБСЕ: Эстония о председательстве Мальты в организации

Цель России состоит в остановке работы ОБСЕ, однако Эстония и другие страны обещают не дать ей реализовать эти планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны.

Он прокомментировал российскую блокировку голосования за председательство Эстонии в ОБСЕ и назначение на эту роль Мальты.

"Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии. Цель России - развалить ОБСЕ, но мы не дадим ей шанса разрушить организацию", - подчеркнул Тсахкна.

Назначение нового главы ОБСЕ

Напомним, что на этой неделе Российская Федерация вместе с Белоруссией наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году.

После роль председателя предложили Мальте, которая сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине, хотя и осудила российскую агрессию и присоединилась к европейским санкциям. Однако РФ заблокировала и это предложение, отмечают в СМИ.

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