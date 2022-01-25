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Меtа оголосила про створення найшвидшого суперкомп'ютера

Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Meta Platforms (раніше Facebook) розробила і побудувала новий суперкомп'ютер AI Research SuperCluster (RSC). Суперкомп'ютер став результатом дворічної роботи компанії, яка частково проводилася у віддаленому режимі через пандемію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

При цьому в компанії додали, що суперкомп'ютер буде повністю побудований в середині 2022 року.

Зокрема, комп'ютер допоможе дослідникам штучного інтелекту створювати нові і кращі моделі ШІ, які зможуть навчатися на трильйонах прикладів, працювати на сотнях різних мов, аналізувати текст, зображення і відео, розробляти нові інструменти доповненої реальності і багато іншого.

Комп'ютер буде містити близько 16 тисяч графічних процесорів і зможе обробляти 16 ТБ інформації в секунду. В результаті він стане найпотужнішим суперкомп'ютером для реалізації завдань штучного інтелекту на планеті.

Раніше повідомлялося, що Meta працює над тактильною рукавичкою, яка дозволить відчувати предмети віртуальної реальності.

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