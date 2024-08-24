Meta: иранские хакеры пытались взломать WhatsApp Трампа и чиновников Байдена

В блоге компании, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, попытку описали как "небольшую серию вероятных атак социальной инженерии в WhatsApp". Хакеры пытались выдать себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft.

Компания заблокировала аккаунты после того, как пользователи сообщили о подозрительной активности, и не увидела никаких доказательств того, что целевые аккаунты WhatsApp были взломаны.

Meta приписала эту активность хакерской группе APT42, которая, как полагают, связана с разведывательным подразделением иранских вооруженных сил и известна тем, что устанавливает на мобильные телефоны своих жертв программное обеспечение для слежки. По словам исследователей, которая следят за группой, программное обеспечение позволяет записывать звонки, красть текстовые сообщения и бесшумно включать камеры и микрофоны.

Отмечается, что компания связала деятельность иранской группы хакеров с попытками взлома президентских кампаний в США, в преддверии выборов президента Америки. Ранее в этом месяце об этом также сообщили Microsoft и Google.

В блоге Meta не указаны имена людей, которые стали объектом атак. Но говорится, что хакеры "похоже, сосредоточились на политических и дипломатических деятелях, бизнесменами и общественных фигурах, в том числе связанных с администрациями президента Байдена и бывшего президента Трампа".