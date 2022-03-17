За місяць українські сервіси зазнали понад 3 000 DDoS-атак

З початку російської військової агресії інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується. Всього за 21 день війни було скоєно понад 3000 DDoS-атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, поширення шкідливого програмного забезпечення і DDoS-атаки. Про це розповів на брифінгу заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

Так, 15 березня в Україні було виявлено нове програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper. Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується з 15 лютого. Рекорд - 275 DDoS-атак в день.

"Хакери, перш за все, атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. Попри це всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери та оператори справляються з нападами на свої мережі. Більшість проблем в роботі мереж пов'язано з фізичними ушкодженнями, які також вдається швидко усувати", – зазначив Віктор Жора.