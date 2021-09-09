Місцеву владу закликали забезпечити договори на постачання газу комунальним підприємствам

"Тоді центральний бюджет, своєю чергою, зможе сконцентруватися на фінансуванні програм модернізації теплового господарства. Другим важливим напрямком для підготовки до зими є активізація місцевих органів влади для забезпечення правових підстав для укладення договорів на постачання газу комунальним підприємствам", - йдеться в статті.

У матеріалі також наголошується, що багато ТКЕ, згідно зі статутом, не можуть підписувати договори на певну суму без згоди місцевих рад.

"Наприклад, в Одеській і Харківській областях за півтора місяця до початку опалювального сезону тільки третина підприємств працює з "Нафтогаз Трейдингом". Нехай ще 15-20% знайшли іншого постачальника. А що думає інша половина, поки не зрозуміло", - наголошується в статті.

На думку авторів матеріалу, в результаті існують ризики, що через таку повільність комунальні теплоенергетики будуть без газу до початку опалювального періоду. І це - попри наради з підготовки до зими, які проводяться в областях і містах по кілька разів на тиждень.

"Судячи з усього, багато виробників тепла зайняли вичікувальну тактику. Розрахунок простий - довести ситуацію до межі і поставити уряд перед вибором: або залишити людей без тепла, або дозволити відбирати газ без гарантій оплати. В ідеалі - повернути ПСО, коли "Нафтогаз" буде зобов'язаний здійснювати поставки і навіть через суд не може повернути борги неплатників", - резюмує видання.