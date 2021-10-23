Місцями дощі, а вдень до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 23 жовтня на сході та півдні країни очікуються дощі протягом доби. На решті територій - ясна та суха погода, вдень температура підніметься до +19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході стовпчики термометра вдень покажуть +10 +14, а вночі впадуть до +3 +6, без опадів.
У північних областях температура повітря вдень становитиме +12 +14, а вночі +4 +7, опадів не прогнозується.
На сході країни протягом доби очікуються незначні дощі, температура повітря сягатиме вдень +13 +17 градусів, а вночі впаде до +6 +11.
У південних областях також прогнозують дощі, які протримаються протягом усієї доби. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +15 +19, а вночі покажуть +9 +12.
У центральних областях сухо та ясно. Вдень температура повітря становитиме +12 +15, а вночі +12 +15 градусів.
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, але без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +12 +14,а вночі впадуть до +5 +7.