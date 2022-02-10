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Місцями дощі і до +11 вдень: погода на завтра

Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні завтра, 11 лютого, буде теплою, на півдні вдень очікується до +11. На заході країни очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України завтра дощі, вдень від + 5 до +9, вночі від -1 до +2. На півночі переважно без опадів, дощі з мокрим снігом очікуються тільки в Сумській області. Вдень від +4 до +7, вночі від -1 до +3.

На сході дощі з мокрим снігом пройдуть в Харківській області, в інших регіонах без опадів, вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +1. У центрі вдень від +6 до +9, вночі від 0 до +2.

На півдні мінлива хмарність, вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +3.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра сухо, вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +3. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, наприкінці цього тижня в Україні очікується зниження нічної температури нижче нуля. Але розрахунки синоптиків свідчать, що до кінця місяця сильних морозів вже не буде.

РБК-Україна також публікувало прогноз на найближчі вихідні.

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Погода в Україні