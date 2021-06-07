Помста не вдалася: СБУ показала, як екс-бойовик заклав вибухівку під авто військового розробника

"Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора він планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ. Її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні.

Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі триває досудове слідство.