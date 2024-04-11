Месси не спас "Интер Майами" от вылета из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: видео

Американский "Интер Майами" во второй раз уступил мексиканскому "Монтеррею" в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Чемпион мира Лионель Месси отличился результативной передачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Северная и Центральная Америка, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответные матчи

"Монтеррей" – "Интер Майами" – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Удаление: Альба, 78 (И, вторая желтая карточка)

"Полосатые" повели после вопиющей ошибки голкипера флоридцев Коллендера. Он фактически подарил мяч в собственной штрафной Васкесу. Нападающий за несколько касаний отправил сферу в противоход вратарю.

А в середине второй половины "Монтеррей" оформил еще два гола. Сначала Бертраме из полукруга штрафной роскошно уложил под перекладину ворот "цапель". А через несколько минут Гальярдо головой замкнул мягкий навес того же Бертраме.

Дела "Интера Майами" стали совсем плохи на 78-й минуте. Альба заработал два "горчичника" в течение трех минут и пошел отдыхать досрочно. Под занавес встречи флоридцы лишь смогли размочить счет – Гомес головой переправил в угол навес Месси со штрафного.

Итак, "Интер Майами" завершил выступления в континентальном турнире. Теперь подопечные Херардо Мартино сосредоточатся на выступлениях в МЛС. Там статистика "цапель" пока посредственная – 12 очков за восемь туров (3 победы, 3 ничьих, 2 поражения).