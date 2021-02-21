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Мессі встановив черговий рекорд в Барселоні

Автор: Роман Тверденко

Форвард Барселони Ліонель Мессі встановив рекорд клубу за кількістю матчів у чемпіонаті Іспанії. Він вийшов на перше місце за показником, обійшовши легенду каталонців Хаві.

Про це повідомляє сторінка клубу в Twitter.

Аргентинський нападник вийшов у стартовому складі на матч 24-го туру Приклади проти Кадіса. Ця гра стала для Лео 506-й у чемпіонаті. Перший матч в іспанській Ла Лізі Мессі провів у жовтні 2004 року, вийшовши на заміну в поєдинку проти Еспаньола, також у складі Барси. З тих пір в 506 матчах чемпіонату форвард забив 459 голів.

Колишній рекорд в 505 матчів належав колишньому півзахиснику Хаві, який грав за першу команду Барселони в 1998-2015 роки.

Перед матчем проти Кадіса Барселона йшла на 3-му місці в турнірній таблиці з 45 очками. Від лідера Атлетіко команда Рональда Кумана відставала на 10 очок.

В суботу повідомлялося, що Ліверпуль у мерсисайдському дербі на домашньому полі поступився Евертону у 25 турі англійської Прем'єр-ліги. Цією поразкою мерсисайдці повторили клубний антирекорд за кількістю домашніх поразок у чемпіонаті поспіль.

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