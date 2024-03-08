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Месси и Суарес спасли для "Интера Майами" ничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Нэшвилл, Пятница 08 марта 2024 09:59
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Месси и Суарес спасли для "Интера Майами" ничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ Фото: Лионель Месси начал камбэк "цапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

"Интер Майами" расписал ничью с "Нэшвиллом" в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Северная и Центральная Америка, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала, первые матчи

"Нэшвилл" – "Интер Майами" – 2:2

Голы: Шаффелберг, 4, 47 – Месси, 52, Суарес, 90+5

Теннессийцы шокировали звездный коллектив из Флориды голами на старте первой и второй половин. Дважды в объятиях партнеров оказывался Шаффелберг. Сначала он из пределов штрафной фактически расстрелял кипера, а затем роскошным выстрелом с линии площадки снял паутину с девятки.

Пришлось Месси браться за дело. Аргентинец получил передачу перед входом в штрафную и технично уложил под штангу, вернув надежду "цаплям". А в добавленное арбитром время "Интер Майами" отыгрался. Это Суарес головой замкнул навес Бускетса.

Украинец Сергей Кривцов вышел в старте флоридцев. Он провел на поле все 90 минут. Статистика защитника в сезоне-2024 – четыре матча во всех турнирах без результативных действий и предупреждений.

Ответный матч состоится в ночь на 14 марта в Форт-Лодердейле. Победитель этого противостояния окажется в четвертьфинале. Следующего соперника определят мексиканский "Монтеррей" и американский "Цинцинатти". В первом поединке минимально выиграли первые.

К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.

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