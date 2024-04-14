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Месси и Суарес вернули "Интер Майами" на победный путь: видео

Фото: Лионель Месси в объятиях Жорди Альбы (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира Лионель Месси голом и резульативной передачей приложился к непростой победе "Интера Майами" над "Спортинг Канзас-Сити" в регулярном чемпионате Major Legue Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Спортинг Канзас-Сити" – "Интер Майами" – 2:3

Голы: Томми, 6, 58 – Гомес, 18, Месси, 51, Суарес, 73

 

 

Миссурийцы повели в счете в дебюте встречи, когда Томми получил мяч на линии штрафной и вторым касанием классно уложил в дальний угол ворот "цапель". Флоридцы отыгрались еще до середины тайма. Это Гомес ворвался в свободную зону после передачи Месси и вколотил мяч в сетку.

На старте второй половины команды снова обменялись голами. Месси на 51-й минуте из-за пределов штрафной левой отлично пробил под перекладину. Тем не менее, вскоре Томми оформил дубль, положив с лета от штанги в атаке вторым темпом.

Победу для "Интера Майами" вырвал еще один экс-лидер "Барселоны" Суарес. Гомес запрессинговал оппонента на левом фланге, отобрал мяч и прострелил вдоль ворот. Уругвайцу оставалось лишь подставить ногу на дальней штанге...

Флоридцы прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах. "Чапли" даже временно вышли в лидеры Восточной конференции МЛС (15 очков). Впрочем, остальные претенденты на первое место сыграли меньше матчей.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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Месси