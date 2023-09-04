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Месси стал магнитом для звезд в первый визит в Лос-Анджелес: видеоподборка знаменитостей

Фото: Лионель Месси раздал несколько десятков автографов в Городе ангелов (facebook.com/MLS)
Автор: Антон Федорцив

Центральный поединок вечера в североамериканской Major League Soccer (МЛС) между "Лос-Анджелесом" и "Интером Майами" собрал целую россыпь селебритис первой величины. Перед калифорнийской публикой впервые появился чемпион мира Лионель Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МЛС.

 

Матч на "Бэнк оф Калифорния Стэдиум" стал очередным бенефисом семикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец записал в свой актив две результативные передачи, а флоридцы одержали победу над одним из лидеров Западной конференции (3:1).

Увидеть Месси вживую собрались звезды спорта, кинематографа, музыкальной сцены и пр. Среди VIP-гостей камеры поймали британского принца Гарри с супругой Меган Маркл, актеров Леонардо Ди Каприо, Эдварда Нортона, Уилла Феррелла, Оуэна Уилсона, певицу Селену Гомес и других. Посетили домашний матч "Лос-Анджелеса" и спортивные знаменитости – баскетболисты Леброн Джеймс и Джеймс Харден, а также легенда НБА Мэджик Джонсон.

После перехода Месси "Интер Майами" не потерпел ни одного поражения (11 матчей). "Чапли" триумфовали в Кубке лиг США и Мексики и вышли в финал Открытого кубка Штатов. Статистика аргентинского нападающего за океаном – 11 голов, 5 ассистов.

Ранее Лионель Месси дебютом за "Интер Майами" обновил рекорд футбольных трансляций на ТВ Штатов. Поединок "цапель" против мексиканского "Крус Асуля" в Кубке лиг посмотрели 12,5 млн телезрителей. Интерес к дебюту Месси за океаном превзошел финальную серию НБА-2022.

 

 

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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