RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Месси против Роналду. Саудовская Аравия придумала план возобновления соперничества

Фото: Лионеля Месси снова ждут на Ближнем Востоке (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Федерация футбола и Суверенный фонд Саудовской Аравии возобновили интерес к подписанию семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси из американского "Интера Майами".

Об этом заявил журналист Руди Галетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

Аргентинец получит вариант переезда на Ближний Восток на временной основе. Аравийцы заинтересованы в аренде нападающего на 4 месяца.

У Месси будет пауза в активных выступлениях из-за невыхода "Интера Майами" в плей-офф МЛС. Он рискует остаться без игровой практики на период от 21 октября (последний матч "цапель" в регулярном чемпионате) до конца февраля (старт нового сезона). Суверенный фонд Саудовской Аравии попытается арендовать аргентинца на это время.

Государственное учреждение в этом году подорвало трансферный рынок рядом громких подписаний. Фонд выкупил 75% акций четырех клубов – "Аль-Иттихада", "Аль-Насра", "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли". Ряды этих команд пополнили Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар и другие звезды.

Месси львиную долю игровой карьеры провел в составе испанской "Барселоны". Главным символом этой эпохи стало его противостояние с Роналду, тогда защищавшим цвета мадридского "Реала". Сильнейшие футболисты начала XXI века завоевали 12 "Золотых мячей" на двоих.

 

 

 

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси