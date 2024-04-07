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Месси голевым возвращением спас "Интер Майами" от поражения: видео

Фото: Лионель Месси забил на старте второго тайма (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси результативным действием против "Колорадо Рэпидз" отметил возвращение на поле в составе "Интера Майами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Колорадо Рэпидз" – 2:2

Голы: Месси, 58, Леонардо Афонсо, 60 – Рафаэл Наварро, 45 (пенальти), Бассетт, 88

 

 

Гости из Денвера открыли счет под занавес первой половины. Это Рафаэл Наварро хладнокровно выполнил одиннадцатиметровый. Голкипер угадал направление удара, но парировать его не смог.

Впрочем, "цапли" отыгрались в начале второй 45-минутки. "Интер Майами" добавил в активности после появления со скамейки запасных Месси, пропустившего четыре матча флоридцев из-за повреждений. Именно аргентинец сравнял счет, когда с линии штрафной в касание от штанги замкнул прострел Негри.

А через две минуты "Интер Майами" повел в счете. Месси бросил в прорыв Руиса, тот вошел в штрафную и отдал поперечный пас на Леонардо Афонсо – бразилец был точным. Впрочем, на 88-й минуте "Рэпидз" отыгрались. Бассетт из пределов штрафной технично уожил в угол – 2:2 в итоге.

Украинец Сергей Кривцов в третий раз подряд не попал в заявку "Интера Майами". У ветерана проблемы с подколенным сухожилием. Ориентировочные сроки возвращения центрбека – конец апреля.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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Месси