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У месенджері WhatsApp з'явиться нова функція

Автор: Валерія Поліщук

У месенджері WhatsApp з'явиться нова можливість для користувачів. Зокрема, перед відправкою повідомлення абоненти зможуть редагувати медіафайли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WABetaInfo.

WhatsApp надасть опцію вибору одержувачів повідомлення із зображенням, відео або gif-анімацією або публікувати контент в статус. Зараз така розсилка можлива тільки при відправці медіа з вкладки "Камера".

Крім того, WhatsApp проведе невеликий редизайн. Зокрема, в месенджері з'явиться спеціальна кнопка для вибору медіаконтенту.

Зараз функція доступна в бета-версії WhatsApp тільки для Android.

Нагадаємо, раніше WhatsApp ввів нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів. Тепер за замовчуванням буде прихований онлайн-статус від незнайомих людей.

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