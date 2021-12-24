У месенджері WhatsApp з'явиться нова функція

У месенджері WhatsApp з'явиться нова можливість для користувачів. Зокрема, перед відправкою повідомлення абоненти зможуть редагувати медіафайли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WABetaInfo .

WhatsApp надасть опцію вибору одержувачів повідомлення із зображенням, відео або gif-анімацією або публікувати контент в статус. Зараз така розсилка можлива тільки при відправці медіа з вкладки "Камера".

Крім того, WhatsApp проведе невеликий редизайн. Зокрема, в месенджері з'явиться спеціальна кнопка для вибору медіаконтенту.

Зараз функція доступна в бета-версії WhatsApp тільки для Android.