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Мститель "Флайерс" наказал хулигана, защитник "Сент-Луиса" устроил нокаут: драки вечера НХЛ

Пятница 16 февраля 2024 12:55
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Мститель "Флайерс" наказал хулигана, защитник "Сент-Луиса" устроил нокаут: драки вечера НХЛ Фото: Марко Сканделла неистово взялся оправдывать фамилию (stltoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах внимательно просматривают хайлайты с поединков регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в Торонто и Сент-Луисе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В провинции Онтарио потасовка вспыхнула в дебюте третьего периода противостояния "Мейпл Лифс" и гостей из "Филадельфии". Нападающий "Флайерс" Николя Делорье остался недоволен действиями защитника "Торонто" Симона Бенуа.

Последний грубо встретил за воротами Ильи Самсонова защитника "Филы" Кэмерона Йорка. Делорье схватил обидчика за шиворот и после небольшой подготовки несколько раз "прописал" правой. Один выпад достиг цели и Бенуа упал на лед, потому рефери остановили спарринг.

Похожие мотивы к стычке были и в штате Миссури. Правда, защитник "Сент-Луиса" Марко Сканделла оказался готов отомстить любому из соперников за неуважительное отношение к одноклубнику Оскару Сундквисту.

Под горячую руку 33-летнего канадца попал на пять лет старше соотечественник Кори Перри. Сканделла уверенно повел поединок на кулаках, довольно быстро отправил оппонента на лед и прижал его кверху. Рефери выписали обоим по 5 минут штрафа.

К слову, американский форвард "Торонто" Мэттьюз оформил пятый хет-трик в нынешнем сезоне.

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