Жителям поврежденного жилья в столице будут компенсировать аренду на время ремонта, - Кличко

"Речь идет о выплатах по 40 тысяч гривен помощи - в расчете на 2 месяца на аренду жилья. 48 человек уже получили эту помощь. И мы уже готовим изменения в программу "Забота", чтобы оплачивать аренду пострадавшим жителям пока город восстанавливает их жилье", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что от жителей Святошинского района, чье жилье стало непригодным для проживания в результате обстрела 24 апреля, уже поступило 61 заявление на получение материальной помощи. И заявления продолжают поступать.

Еще 320 человек, квартиры которых также пострадали 24 апреля, но пригодны для проживания, уже получили от города по 10 тысяч гривен. Такую материальную помощь столица выплачивает с 2022 года, подчеркнул Кличко.

Всего, по его словам, столица уже выплатила 170 млн единовременного пособия пострадавшим жителям.

Также Виталий Кличко осмотрел дом на ул. Ивана Дзюбы в Святошинском районе, который был поврежден обстрелами в январе 2024 года и капитально отремонтирован за счет городского бюджета. Мэр пообщался с жителями, которые начали заселяться в восстановленное жилье.

"Восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов домов - в приоритетах города. Поэтому, не дожидаясь помощи от государства, выделяем средства из бюджета столицы, привлекаем специалистов и оперативно восстанавливаем дома. Киев выделил из бюджета более 900 млн грн на восстановление 36 наиболее поврежденных домов. Уже капитально отремонтировали 23 жилых дома. И продолжается восстановление еще 13", - сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киев 2024 года было повреждено 106 зданий, среди которых - 84 жилых. Также повреждены 4 школы, 2 детских сада, ряд медицинских, спортивных и других социальных учреждений и 74 транспортных средства.