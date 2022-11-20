Жителям Херсонской области приходят СМС о гуманитарке: в ОВА сделали заявление
Жителям деоккупированных районов Херсонской области начали поступать СМС-сообщения о получении гуманитарной помощи и денежных выплат, но администрация призвала быть внимательными, чтобы не попасть к мошенникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Янушевич подтвердил, что Херсонская областная военная администрация действительно рассылает подобные сообщения.
"Мы договорились с операторами мобильной связи о том, чтобы жители освобожденной Херсонской области получали SMS-сообщения с полезной информацией. Это нужно для информирования тех граждан, которые временно не имеют доступа к интернету", - отметил глава ОВА.
Янушевич также призвал жителей Херсона и области обращать внимание на отправителя СМС-сообщения.
"Если это сообщение отправила Херсонская ОВА, то отправителем будет указано: "ХОВА" (без цифр и номеров). Если вы получаете сообщение с неизвестных телефонных номеров, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не предоставляйте персональную информацию, это могут быть мошенники", - подчеркнул Янушевич.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне и области постепенно восстанавливается украинская связь всех мобильных операторов, открылся первый супермаркет сети АТБ и прибыл первый пассажирский поезд из Киева.
Кроме того, в Херсоне уже заработали мобильные пункты обогрева. В них можно не только согреться, но и получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа в интернет.
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