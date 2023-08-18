Жители Сергеевки обвиняют главу поселкового совета Чередниченко в дерибане земель

Общественные активисты заявляют, что на чиновника возбуждено несколько уголовных дел за выращивание конопли на землях возглавляемого им агропредприятия, незаконную передачу государственных земель, которые находились в пользовании санатория "Приморский" в частную собственность (список номеров земельных участков и их владельцев).

"Последнее уголовное дело открыто на Чередниченко уже в этом году. Следственным отделением Белгород-Днестровского РИН ГУНП в Одесской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконной передачи частному предпринимателю в аренду 30 гектаров земли на 25 лет. Землю отдали без торгов, без аукциона, просто из-за "договорняка", - рассказывают жители Сергеевки.

18 января 2023 года Чередниченко заключил Договор аренды земельного участка № 3 с ООО "Вертикаль-ЮГ" в лице директора Владимира Бойчука и передал в аренду участок площадью 30,2816 га, кадастровый номер 5120885100:01:01 Одесская область Белгород-Днестровский район Николаевский сельский совет (за пределами населенного пункта) сроком 25 лет.

В пункте 1 договора указано, что он заключен на основании решения Сергеевского поселкового совета VIII созыва от 25 мая 2021 г. № 270 и протокола о результатах земельных торгов № LRE001-UA-20221216-84323.

Однако 25.05.2021 сессия Сергеевского поселкового совета приняла решение Об утверждении перечня земельных участков коммунальной собственности, право аренды которых подлежит продаже на земельных торгах в форме аукциона отдельными лотами в 2021-2022 годах согласно приложению 4 земельных участков.

13.09.2022 сессия Сергеевского поселкового совета принимает решение № 941 О внесении изменений в приложение 1 к решению Сергеевского поселкового совета от 25 мая 2021 года № 270, а именно: выложить приложение 1 к указанному решению в следующей редакции (дополнить его пунктом 5), то есть включили земельный участок площадью 30.2816 га кадастровый номер 5120885100:01:003:0921 в перечень земельных участков коммунальной собственности, право продажи аренды которых подлежит продаже в 2021-2022 годах.

Земельные торги по аренде этих участков LRE001-UA-20221216-84323 были назначены 17.01.2023 года и проведены согласно информации PROZORRO продаж. Однако разрешения на продажу права аренды данного участка рекреационного назначения в 2023 году сессия Сергеевского поселкового совета не давала, и дополнительных решений не принимала. Оснований для передачи в аренду 18 января 2023 вышеуказанного земельного участка в аренду на 25 лет у поселкового головы Чередниченко не было.

Следственным отделением Белгород-Днестровского РПП ГУНП в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований №42023162240000040 от 29.05.2023 по признакам 2. 364 УК Украины. Надзор за соблюдением законов при досудебном расследовании в данном уголовном производстве в форме процессуального руководства осуществляется Белгород-Днестровской окружной прокуратурой.